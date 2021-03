INTERVIEW. GEMS-voorzitter Erika Vlieghe hoopt dat iedereen zich een beetje inhoudt: “Maak er alstublieft géén tien knuffelcontacten van”

Slangen op maandag. Een parlement met een eigen omroep, dat draagt toch steeds het parfum van landen als China, Cuba, Venezuela of Noord-Ko­rea

5:00 Die Vlaamse stoverij met pruimen mogen we vergeten. Neen, declameert de voorzitter van het Vlaams Parlement Liesbeth Homans, van een kookprogramma op vlaamsparlement.tv is nooit sprake geweest! 'Fake news' noemt ze het. Geruststellend is dat niet. Want als het Vlaams Parlement 'gastronomie' wil brengen en het gaat niet over een kookprogramma, moeten we dan gaan denken dat het parlement voortaan op onze kosten op restaurant gaat?