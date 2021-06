INTERVIEW. Frank Vandenbroucke: “Pretbederver? Iemand moet de ballen uit de goal houden, als de rest penalty’s trapt”

19 uur. 20 uur. 20u30. Even leek het alsof ons langverwachte interview met Vandenbroucke in het water zou vallen: de oppositie gijzelt hem in het parlement voor de bespreking van de pandemiewet. Maar iets na 21 uur verschijnt hij dan toch op het terras van café ‘De hopnar’ in Tervuren, op enkele meters van zijn deur. Zijn stamcafé is het niet: een man als Vandenbroucke heeft geen tijd voor stamcafés. “Maar in tegenstelling tot wat mensen misschien van mij denken, kan ik echt genieten van een terrasje in de zon.”