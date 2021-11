INTERVIEW. Fatima Noori was 8 toen ze met haar gezin naar België vluchtte: “Je stapt in dat bootje en hoopt dat het goed komt”

Of ze zenuwachtig is voor het interview? Ze lacht. “Néén! Dat ben ik niet snel.” Ze is een spraakwaterval, in skinny jeans en boots én sprankelend Nederlands. Een niet te stuiten denkmachine. Een fileerder van mensenzielen en -gedragingen. Een zoeker naar moois in de wereld. Met een onwaarschijnlijke power. Wat je niet zou verwachten, na de heikele vlucht van haar en haar familie voor de taliban. Een boek! Dat schreef ze erover, helemaal alleen. Als een stem tegen de stilte, voor iedereen in situaties als de hare. En het is niet eens een roekeloze gok om te zeggen: van haar gaan we nog meer horen. Fatima Noori. Dit is haar verhaal.