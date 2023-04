INTERVIEW. Expert sociaal overleg over malaise bij Delhaize: “Als het personeel geen inkomen meer heeft, hoelang zal er dan nog gestaakt worden?”

Kortver­zuim kost in 5 jaar tijd gestegen met 28 procent: jaarlijks gemiddeld 1.500 euro per zieke werknemer

Het kortdurend ziekteverzuim in België kostte in 2022 gemiddeld 1.465 euro per zieke, voltijdse werknemer. Dat bedrag staat voor de directe loonkosten van niet-gepresteerde tijd. De directe kost van het kortdurend ziekteverzuim - maximaal dertig dagen - is bijna 28 procent gestegen ten opzichte van 2018, berekende hr-dienstenverlener SD Worx op basis van loondata en absenteïsmedata van bijna 650.000 werknemers die minstens één dag per jaar ziek waren, en 23.000 werkgevers in de privésector.