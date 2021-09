INTERVIEW. Eventsector slaakt noodkreet: “In de Wetstraat denken ze dat crisis voorbij is, maar wij overleven amper”

Liberale coalitie­part­ners schieten idee van Magnette voor “volledig gratis” openbaar vervoer meteen af

25 september PS-voorzitter Paul Magnette pleit er in Le Soir voor om het openbaar vervoer “volledig gratis” te maken. Dat geldt dus ook voor de NMBS. Volgens Magnette is er in de klimaatcrisis een “elektroshock” nodig. Dat gaat samen met grootschalige investeringen en gratis openbaar vervoer. Zijn pleidooi valt echter op een koude steen bij zijn liberale coalitiepartners in de federale regering.