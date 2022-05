INTERVIEW. Ervaren gids Hilde Crevits (CD&V) staat voor een moeilijke tocht op Welzijn: “Ik weet niet of ik in Wouter zijn plaats had kunnen voortdoen”

COLUMN. “What you see is what you get? Oneliners bekken goed, maar zelden doorstaan ze een kritische toets”

Elke zaterdag blikt onze columniste terug op de week. De oneliner van Jo Brouns, nieuwe CD&V-minister, luidde: “What you see is what you get.” Maar krijg je echt altijd wat je ziet, in mensen? Of zie je soms meer dan wat je werkelijk krijgt? Krijg je misschien ook dingen die je aanvankelijk niet zag? “Spreuken bekken goed, zeker in het Engels. The best is yet to come. The only way is up. Maar zelden raken deze gezegden door een kritische toets.”

5:00