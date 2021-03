INTERVIEW. Erika Vlieghe: “We verliezen uit het oog wat kan motiveren: de mensen die aan het vechten zijn voor hun leven”

Erika Vlieghe is opgelucht dat er dan toch coronaverstrengingen kwamen. Maar het gekrakeel onder politici ziet ze met lede ogen aan. “Zo verliezen we uit het oog wat kan motiveren, namelijk de mensen die aan het vechten zijn voor hun leven en voor wie we dit doen”, zegt ze in De Morgen. “Je kunt nog zoveel strenge maatregelen nemen als je wil, als mensen ze niet volgen en toch naar het werk gaan of veel vrienden zien, zet dat geen zoden aan de dijk.”