INTERVIEW. Erika Vlieghe: "Ik was niet gelukkig met bepaalde uitspraken van Marc Van Ranst het voorbije jaar”

De Croo houdt pleidooi voor Europese solidari­teit in opvangcri­sis

Het kan niet langer dat een aantal landen grote inspanningen leveren in deze opvangcrisis en dat andere veel minder doen. Dat heeft premier Alexander De Croo zaterdag gezegd op het Open Vld-congres in Kinepolis in Brussel over een diverse samenleving. Op dat congres nam de partij onder meer de stelling aan dat er een verplichte verdeelsleutel voor vluchtelingen moet komen op Europees niveau.

22 oktober