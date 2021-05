INTERVIEW. Eric Van Rompuy (CD&V): "Mijn broer gaf mij een duw nadat Yves Leterme mij geen minister maakte”

Eric Van Rompuy (71) maakte al bij zijn eerste stappen in de politiek naam als ‘belhamel’, zoals hij het zo mooi verwoordt. Als jongerenvoorzitter nam hij de eigen CVP-regeringen meteen onder vuur. “Sociaal-economisch vond ik de regeringen Tindemans en Martens slechte regeringen. En ik was tegen het Egmontpact, waar partijvoorzitter Wilfried Martens de vader van was. Frans Verleyen schreef in Knack: ‘Eric Van Rompuy is de James Dean van de Belgische politiek’. (glundert). Maar ik was een rebel mét een missie.”