INTERVIEW. Energieminister Tinne Van der Straeten (Groen): “Als het aan mij ligt, verlagen we de btw alleen op elektriciteit en niet op gas”

Laten we maar meteen de vraag stellen die iedereen bezighoudt: wat wil u doen om onze energiefactuur te temperen?

“Eerst en vooral willen we het uitgebreid sociaal tarief verlengen. We hebben dat tijdelijk uitgebreid naar 2 miljoen Belgen, maar we kunnen de mensen bij wie dat in maart afloopt niet confronteren met een prijsstijging van 2.000 euro. Als ik alleen zou mogen beslissen, zou ik dat verlengen voor het volledige jaar, maar laat ons beginnen met het volgend kwartaal. Voor de andere mensen ­– ook dat is dringend ­– willen we werken met een slimme btw-verlaging.”