INTERVIEW. Egbert Lachaert: “Wie bestuurt, wordt door de media afgeschilderd als loser”

Het is duiveltjeskermis in Merelbeke, de heimat van Egbert Lachaert. Een allegorie op de toestand in de federale Vivaldi-regering? “De partijvoorzitters vallen als ambetante schoonmoeders élk compromis van de regering aan, dat ze zelf gesloten hebben. Komaan hé, own your shit!” En het zou ook wel eens durven gaan donderen in zijn partij: de Vlaamse liberalen flirten met de bodemkoers van 10%.