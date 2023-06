INTERVIEW. Egbert Lachaert na zijn vertrek. “Nu is het helder: de premier is de politieke leider, daar kan je geen voorzitter naast zetten die te veel blauwe accenten legt”

politiek PS redt het vel van Lahbib, maar wat betekent dat voor de buitenland­mi­nis­ter en de regering? “De ‘Lah­bib-kaart’ zal nog vaak getrokken worden”

Het vel van minister van Buitenlandse Zaken Hadja Lahbib (MR) is gered. PS en Ecolo zullen haar niet wegstemmen, maar alleen omdat ze de regering niet willen verlammen. Begraven doen ze de strijdbijl niet. “We zullen heel goed in de gaten houden wat ze allemaal doet, want we vertrouwen haar niet”, zegt de PS. Lees: Lahbib blijft opgejaagd wild en zal nog serieus zweten. Maar komt de rest van de regering er zonder kleerscheuren van af?