INTERVIEW. Egbert Lachaert na zijn bocht over kerncentrales: “Wil Groen de kernuitstap, om dan de dure factuur uit te leggen?”

Lachaert vreest voor gevolgen van dreigende oorlog op kernuit­stap: “Naast plan A en B is er misschien noodplan nodig”

De federale regering heeft nog één maand om een definitieve beslissing te nemen over de sluiting van de kerncentrales. De zenuwachtigheid voor die 18de maart neemt toe, nu de werkgeversorganisaties front vormen om reactoren Doel 4 en Tihange 3 ook na 2025 open te houden. “Met de oorlogsdreiging in het achterhoofd moeten we alles zonder dogma’s durven bekijken. Naast plan A en plan B is er misschien een noodplan nodig”, stelde Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert in ‘VTM Nieuws’.

20 februari