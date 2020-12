INTERVIEW. “Een zelfstandige die tegen mij zegt dat ik er een ‘enorme kloteboel’ van maak, dat raakt me”

OVERZICHT. Gemiddeld aantal nieuwe besmettin­gen stagneert

25 december Het aantal nieuwe coronabesmettingen lijkt te stagneren. Tussen 14 en 21 december waren er gemiddeld 2.452,4 nieuwe infecties per dag, ongeveer even veel als de zeven dagen ervoor. Een dag eerder steeg dat wekelijks gemiddelde nog met 6 procent. Dat blijkt uit de dagelijkse cijfers van Sciensano. Er worden elke dag meer testen afgenomen, gemiddeld nu ruim 38.700 per dag. In de ziekenhuizen liggen nu minder dan 2.500 patiënten.