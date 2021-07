INTERVIEW. Een Belgisch icoon is vandaag 50 jaar: “Burger King zal Quick nooit overnemen. Nooit”

CEO Kevin Derycke loert tijdens dit gesprek af en toe naar de affiche die aan de muur van het Quick-restaurant in Kapellen hangt. De Giant is voor de gelegenheid in een gouden jasje gestoken, met een sneetje cheddar tussen een goudkleurig broodje dat in een goudkleurig hamburgerdoosje zit. “Hij blijft onze bestseller”, zegt de topman fier. “Ik zeg m’n vrienden weleens dat ze een nieuwe burger moeten proberen, en ze willen ook altijd proeven, maar uiteindelijk gaan ze toch naar de Quick om een Giant te eten. Dat snap ik, want ik doe het ook een keer per week. (lacht) Quick is Giant hé, we verkopen er meer dan tien miljoen per jaar.” Vandaag staan nog twaalf andere burgers op de menukaart van de fastfoodketen, vroeger waren er dat vier à vijf.