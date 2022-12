INTERVIEW: Dirk De Wachter heeft maar 40% kans om z'n kanker te overleven: "Caroline Pauwels was mijn compagnon de route. Haar dood heeft me erg geraakt”

Anderhalf jaar geleden viel de hemel op het hoofd van professor Dirk De Wachter (62). Een ernstige bloeding in Parijs bleek de voorloper van darmkanker. De professor vindt troost in kunst, in literatuur. Hij geeft de moed niet op, maar soms sluipt de dood dichtbij, als een koude tocht in zijn hals: “Ik geloof nog steeds niet dat er een hemel is. Die is hier, tussen ons. Toen ik in het ziekenhuis lag, kreeg ik bezoek van een collega. Alleen: hij was overleden. ‘Dat is geen probleem’, zei hij mij.”