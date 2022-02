INTERVIEW. Directrice van Luminus reageert na vele klachten van afgelopen weken: “Onze klantendienst haalt niet het niveau dat we onszelf opleggen”

OVERZICHT. Code oranje vanaf volgende week vrijdag: welke maatrege­len gelden er dan?

Het Overlegcomité schakelt vanaf volgende week vrijdag naar code oranje. Er is verder ook beslist dat kinderen tot 12 jaar dan nergens meer een mondmasker hoeven te dragen. Telewerk is niet langer vier dagen per week verplicht, maar wordt sterk aanbevolen. Dat zijn de voornaamste conclusies die uit de bus gekomen zijn op het Overlegcomité. Premier Alexander De Croo bedankte tijdens de persconferentie alle Belgen voor hun inspanningen. “We zullen een veel luchtigere lente meemaken, maar het zou fout zijn om te denken dat het virus uitgeroeid is. Zeer veel zal afhangen van ons gedrag.”

11 februari