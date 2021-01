INTERVIEW. De zomer lacht ons toe. Zelfs expert Pierre Van Damme is nu hoopvol voor festivals: "Waarom niet? Jongeren verdienen dat na zo'n jaar”

Aantal besmettin­gen neemt weer toe. Moeten we nog langer wachten op versoepe­lin­gen?

8 januari Volgens Sciensano-viroloog Steven Van Gucht zal het aantal besmettingen vanaf zaterdag opnieuw stijgen. Dat is geen goed nieuws, nadat de coronacijfers wekenlang in de juiste richting evolueerden. Wat is er aan de hand? Is de Britse variant, die veel besmettelijker is, al hier? Zullen we nu nog veel langer moeten wachten op versoepelingen? Professor biostatistiek Geert Molenberghs (UHasselt en KU Leuven) legt uit.