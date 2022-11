INTERVIEW. De vader van kersvers staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld) behoort tot de 20 rijkste Belgen: “Maar ik heb absoluut niet in een jetsetwereld geleefd”

Nee, ze is geen jonkvrouw en ondanks haar rijke komaf is ze ook niet opgegroeid in de jetsetwereld. Nieuwbakken staatssecretaris Alexia Bertrand (Open Vld) beseft dat haar - naast het ontkrachten van enkele clichés over haar achtergrond - ook een ondankbare taak wacht op Begroting. “Mijn job is eigenlijk ‘shit proberen vermijden’, maar ik kan moeilijk zeggen dat de begroting zonder mij nog meer zou ontsporen.”