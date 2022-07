INTERVIEW. De Senaatsvoorzitter die de Senaat wil afschaffen: maak kennis met Stephanie D’Hose (41). “Ik veranderen? Nee. Het duffe imago van de Senaat wél.”

Stephanie D’Hose (Open Vld): “Dat ik niet verberg wie ik ben? Politici zijn ook maar mensen, vind ik. Als de sfeer goed zit en iemand - Nicolas van ‘t Botramkot ken ik bovendien al lang - stelt me ‘s nachts op de Vlasmarkt voor om een plaktattoo op mijn borst te zetten, dan doé ik dat. What you see is what you get.”