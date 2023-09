INTERVIEW. Dany Verstraeten gaat met pensioen: “Ik heb gewoon mijn werk gedaan. Wat kan ik daar meer over zeggen?”

Reuben D.B., spilfiguur in zaak Sven Pichal, stond twintig jaar geleden op voorpagina als slachtof­fer misbruik

Reuben D.B., de spilfiguur die als eerste werd opgepakt in de zaak met Sven Pichal, werd in 2002 als kind van 13 zelf seksueel misbruikt door een twintiger die contact legde met de in die jaren erg omstreden chatbox van tv-zender VT4, zo schrijft De Morgen.