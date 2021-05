INTERVIEW. Cultuurwetenschapper Ico Maly: “Er komen nog meer Jürgens aan”

Werfwater mag niet langer zomaar in riool verdwijnen

4:57 Aannemers zullen in de toekomst niet langer zomaar grondwater op werven kunnen wegpompen in de rioleringen. Nu belandt nog 90 procent van dat werfwater in de riool. Dat cijfer moet omlaag, vindt Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir. Zij verscherpt de milieuregels zodat aannemers minder grondwater oppompen en dat water ook pas in laatste instantie mogen lozen in de riolering. De ingreep moet helpen in de strijd tegen droogte en waterschaarste.