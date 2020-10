INTERVIEW. Coronacommissaris Pedro Facon over het beteugelen van de tweede golf: “De samenstelling van Celeval zal hertekend worden”

De missie van coronacommissaris Pedro Facon is glashelder, zegt hij in een interview met De Morgen: mee orde proberen scheppen in de chaos van het crisismanagement. Facon wil wieden in de wildgroei aan taskforces en een aantal organen – ook de fel bekritiseerde Celeval – reorganiseren. ‘Het is niet de bedoeling dat ik elke avond in Terzake zit.’