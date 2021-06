INTERVIEW. Coronacommissaris Pedro Facon: “Het opbod van politici in Overlegcomité: dat is geen beleid voeren, maar politieke marketing”

Toen Pedro Facon, tot dan directeur-generaal van de FOD Volksgezondheid, in oktober 2020 federaal coronacommissaris werd, sloeg de tweede golf net in volle hevigheid toe. De cafés en restaurants gingen dicht, we moesten het stellen met één knuffelcontact, er zouden niet veel later bijna 7.500 coronapatiënten in de ziekenhuizen liggen en 200 doden per dag te betreuren zijn. Dat is nu wel even anders: we zitten in een eindfase, of zo lijkt het toch, van de crisis en is België van de risée van Europa opgeklommen tot het best vaccinerende land in Europa.