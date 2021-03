INTERVIEW. Conny Schoonjans (56), buurvrouw van viroloog Steven Van Gucht: “Of ik nu twee of drie saucissen in de pan gooi, wat maakt dat nu voor verschil uit?”

Lidmaat­schap Karel Pinxten bij Open Vld “in onderling overleg” stopgezet

7 maart Karel Pinxten, voormalig federaal minister van Defensie, is geen lid meer van Open Vld. De voormalige politicus kwam recent opnieuw in opspraak wegens een onderzoek naar gesjoemel bij de Europese Rekenkamer, waar hij tot drie jaar geleden een hoge functie bekleedde. Volgens Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert is zijn lidmaatschap van de partij nu “in onderling overleg” stopgezet. Dat zei hij bij VTM Nieuws.