INTERVIEW. Conner Rousseau: “Kandidaat-burgemeester in Gent? Na de Kerstvakantie beslis ik”

Lachaert (Open Vld): "Covid Safe Ticket ligt vandaag niet op tafel Vlaamse regering"

22 oktober De Vlaamse regering heeft vandaag geen plannen om het Covid Safe Ticket in te zetten in de strijd tegen het coronavirus. Open Vld-voorzitter Egbert Lachaert zei vandaag in ‘De Ochtend’ dat deze coronapas niet op de tafel van de Vlaamse regering ligt. Hij gaf wel aan dat er nagedacht moet worden over alle beschikbare middelen, dus ook de coronapas, om de pandemie te bedwingen.