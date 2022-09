INTERVIEW. Conner Rousseau: “Ik wil aan de jonge generatie tonen dat er nog andere politici zijn dan die extreemrechtse paljassen”

“Ik moest op handen en knieën gaan zitten”: Sara getuigt over bezoek bij gynaeco­loog die beschul­digd wordt van seksueel misbruik

Sara (een schuilnaam; nvdr) is een van de acht vrouwen die gisteren hun gynaecoloog Ben V.R. op hun proces beschuldigden van aanranding en verkrachting. Een routinecontrole draaide helemaal anders uit dan ze verwacht hadden. “Hij heeft gevraagd of alles nog werkte en of ik kon klaarkomen. Ik moest in een bepaalde positie gaan zitten, op handen en knieën", getuigt de vrouw in VTM Nieuws.

15 september