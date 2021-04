INTERVIEW. CM-voorzitter Luc Van Gorp pleit voor imperfectie en leven op mensenmaat: “We zijn slaaf van onze systemen geworden en zie waar het ons heeft gebracht”

“Een samenleving die zich gedroeg alsof niets haar nog kon raken, is pijnlijk wakker geschud.” Luc Van Gorp, voorzitter van het CM Gezondheidsfonds, heeft het over corona, maar eigenlijk waren de eerste woorden van zijn boek al geschreven nog voor er ook maar sprake was van een Chinees virus. In ‘Mensenmaat. Een pleidooi voor imperfectie’ legt hij een pijnlijke vinger op de wonde: we zijn de slaaf van onze systemen geworden. Elke dag moet beter zijn dan de vorige. Het rapport van onze kinderen moet beter, onze levensduur langer, onze gezondheidszorg perfecter. “En zie waar het ons heeft gebracht”, bedenkt Van Gorp zich. Een pleidooi voor imperfectie dus.