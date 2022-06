INTERVIEW. Claire Tillekaerts zwaait af als ‘Madame FIT’: “Alsof een sterke vrouw geen pijn kan voelen”

Ichtegem Meer dan 100 slangen en hagedissen sterven tijdens reis naar Vietnam: “We begrijpen niet hoe dit gruwelijke dierenleed kon gebeuren”

Meer dan 100 slangen en hagedissen zijn gestorven tijdens een reis van Zaventem naar Vietnam. In totaal werden 200 reptielen vanuit ons land verzonden naar Azië, maar daar werden ze nooit opgehaald. “Twee maanden later arriveerden de drie dozen opnieuw in ons land en slechts 95 dieren overleefden het”, zegt Mario Goes van SOS Reptiel in Ichtegem, die de opvang en verzorging van de overlevende dieren op zich nam.

