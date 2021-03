INTERVIEW. CEO Plopsaland begrijpt niet waarom pretparken dicht moeten blijven: “In december 2019 waren we schuldenvrij, nu staan we 50 miljoen in het rood”

We spreken af in Plopsland De Panne voor een wandelinterview, want experten toeteren graag over de geneugten van gezonde buitenlucht. Ideaal dus. Bovendien heeft Van den Kerkhof er een gewoonte van gemaakt om elke weekend eens in ‘zijn’ verlaten park rond te slenteren. “Elk weekend zoek ik daarvoor een nieuw slachtoffer, al hoef ik daarvoor niet lang te zoeken”, lacht de CEO. “Ik neem dan een flesje mee dat we soldaat maken op een bankje met een zakje chips. Straks, wanneer jullie vertrekken, komt er een bevriende radioloog van het UZ Brussel. Ik ben benieuwd hoe hij naar de hele situatie bekijkt, zo vanuit medisch oogpunt.”