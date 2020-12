INTERVIEW. CEO die vaccincentra bouwt: “Als we het aanpakken zoals de Duitsers kan Rock Werchter of Tomorrowland wel doorgaan”

Als we in België dezelfde vaccinatiestrategie toepassen als in Duitsland, zijn in 366 dagen àlle 11 miljoen landgenoten gevaccineerd. “Maar dan mag de politiek niet talmen: tussen de beslissing en het volledig operationeel zijn van zo’n vaccincentrum zit 2 à 3 maanden”, zegt CEO Tom Van Hemelryck (47) van PRG. Het bedrijf, dat vooral actief is in de evenementensector, bouwt nu al twee zulke centra in Duitsland. Elke dàg zullen er 3.000 mensen een spuitje krijgen.