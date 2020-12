INTERVIEW. CEO die vaccincentra bouwt: “Als we de Duitse strategie volgen, zijn in 366 dagen álle Belgen gevaccineerd. Maar dan mag de politiek niet talmen”

Het was opvallend nieuws: PRG, de wereldleider in de technische en technologische ondersteuning van evenementen en festivals, bouwt twee vaccincentra in Berlijn. Het bedrijf draait een omzet van 1 miljard dollar en is aanwezig in 15 landen. In een normale wereld - lees: zonder Covid-19 - leverden ze licht- en geluidsinstallaties, videoschermen en draadloze internetsystemen op Rock Werchter, Tomorrowland, het Autosalon, modeshows en grote bedrijfsevenementen. U hebt misschien de Studio 100-musical ‘40-’45 gezien? Wel, het vliegtuig dat door de zaal leek te vliegen, was van PRG. Maar nu hebben ze, gedwongen door de coronacrisis en de enorme impact op de evenementensector, het geweer van schouder veranderd en bouwen ze in Duitsland mee aan twee van de zestig geplande vaccinatiecentra. “Ze komen in grote expo's, om de vaccinaties gecentraliseerd en op grote schaal te laten verlopen”, zegt CEO Tom Van Hemelryck van RPG België. “We doen dat niet alleen, maar werken met een partner die gespecialiseerd is in het ontwerpen van ziekenhuizen. Wij leveren specifiek alle technologie, lichtbruggen, motoren om alles van licht en geluid aan het plafond te hangen, LED- en LCD-schermen voor de signalisatie, het internetnetwerk en de mensen om dat allemaal te runnen - behalve het vaccineren zelf, daar staan verpleegkundigen en artsen voor in. Dat is eigenlijk krèk dezelfde technologie als we gebruiken voor festivals.”