INTERVIEW. Celia Groothedde (Groen), megafoon van de kinderopvang: “Ik ben lang weggelachen door Beke”

Voor Ilse Uyt­tersprot had Jurgen D. de ene toxische relatie na de andere: “Of hij mij sloeg? Het was eerder wurgen”

Met Ilse Uyttersprot had hij “een grote vis” gevangen, zei Jurgen D. Dat maakte benieuwd naar zijn ex-partners. Van welk formaat zouden zij zijn? Er kwam een bonte stoet van verschillende types, met één constante: het spoor van vernieling dat deze man achterliet. “Aan het ergste zijn we ontsnapt, dat beseffen we goed.”