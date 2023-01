INTERVIEW. CD&V-voorzitter Sammy Mahdi intiem: “Ik was 18 toen ik tegen mijn kameraden zei ‘ik wil 2 kinderen voor ik 25 ben’. Ik ben 34, ik heb ze nog altijd niet”

Beveren Chauffeur (63) overleden nadat hij met auto over de kop gaat in voortuin

In de Polderdreef in Beveren is een auto zaterdagochtend over de kop gegaan en in een voortuin terechtgekomen. De bestuurder is vermoedelijk onwel geworden achter het stuur. Arbeiders die aan de overkant van de straat aan het werk waren, snelden als eerste ter plaatse. De hulpdiensten probeerden daarna het slachtoffer nog te reanimeren maar de 63-jarige man overleed jammer genoeg ter plaatse.

13:37