INTERVIEW. Carl Devos na de exit van staatssecretaris Schlitz: wat zijn de gevolgen voor Vivaldi? “Er is ondertussen al zoveel gebeurd”

Gerolf Annemans ziet in 2024 'momentum' voor onafhanke­lijk­heids­ver­kla­ring van Vlaanderen

Na de verkiezingen van 2024 zullen de Franstaligen wegens hun financiële perikelen “op hun knieën” komen vragen om een nieuwe staatshervorming, maar Vlaanderen zal daar “een stevige prijs” voor moeten betalen. Dat is voor Vlaanderen het 'momentum' om in het Vlaams Parlement een onafhankelijkheidsverklaring goed te keuren, waarna onderhandelingen kunnen over een 'ordentelijke opdeling' van België. Dat stelt Vlaams Belang-kopstuk Gerolf Annemans in zijn nieuwste boek 'Momentum', het sluitstuk van zijn trilogie 'De Ordentelijke Opdeling van België', dat hij dinsdag met partijvoorzitter Tom Van Grieken in het Vlaams Parlement voorstelde.