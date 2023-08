INTERVIEW. Burgemeester stad Brussel Philippe Close over de drugsproblemen in de hoofdstad: “Velen hebben schrik van drugs, en dus lieten ook veel politici begaan”

politiek“Twee lege combi’s voor Brussel-Zuid? Mais enfin! Migratie? Dit land beslist gewoon niet en de politie mag het oplossen. Drugs? We spreken er gewoon niét over.” De burgemeester van de stad Brussel Philippe Close (PS) neemt geen blad voor de mond over de drugsproblemen in zijn stad. “Brussel-Zuid zullen we wel oplossen. Maar wie denkt dat meer politie het enige antwoord is, dwaalt.”