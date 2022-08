INTERVIEW. Buitenlandminister Hadja Lahbib (MR) reageert voor het eerst op omstreden Krim-reis: “U moet het in de context bekijken"

Hadja Lahbib (MR) moet het record verbroken hebben van buitenlandminister die het snelst een diplomatieke rel aan haar been had. Haar reis als journalist naar de Krim - betaald door Rusland - maakte het even warm onder haar voeten. Op veilige afstand, in New York, doorbreekt ze nu haar stilzwijgen. “Het zijn politieke spelletjes. En in tijden van oorlog is het onverantwoord om daarin mee te spelen."