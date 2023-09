INTERVIEW. Brusselse procureur des Konings trekt aan alarmbel: “We hebben minder tijd voor dossiers over ‘kleine’ criminaliteit”

PORTRET. Waarom maakt deze 85-jarige actrice Vladimir Poetin zo bang?

Het kan alleen een lamlendige leider zijn die kunstenaars achter de tralies wil gooien. Zeker als het gaat om een actrice die al op de planken stond toen die bewindsman nog op de lagere school zat. Maar dat is wat er nu in het Rusland van Vladimir Poetin dreigt te gebeuren. Daar is een onderzoek geopend tegen Lia Achedzjakova (85), een icoon van ‘s lands theater en witte doek. Wat heeft ze dan misdaan, de vrouw die ooit een brief schreef aan Stalin en met naam genoemd wordt in de memoires van Poetins voorganger Jeltsin?