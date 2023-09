INTERVIEW. Brusselse procureur des Konings trekt aan alarmbel: “We hebben geen tijd meer voor dossiers over ‘kleine’ criminaliteit”

Een op de vier Brusselse jongeren is werkloos

De jongerenwerkloosheid in Brussel blijft verder toenemen. Het Brussels Gewest telde in augustus 9.092 jonge (minder dan 25 jaar) werkzoekenden, een stijging met 12,6 procent in vergelijking met de voorgaande maand en met 7 procent in vergelijking met augustus vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit cijfers van arbeidsbemiddelaar Actiris. De jongerenwerkloosheidsgraad ligt daarmee op 24,2 procent, waar dat in juli nog 20,9 procent was. Dit betekent dat bijna een op de vier jongeren die beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, werkloos is. Als rekening gehouden wordt met alle Brusselse jongeren, gaat het om ongeveer een op de twaalf, preciseert Actiris.