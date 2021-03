INTERVIEW. Broer en zus over hun verblijf in een jeugdhulpvoorziening: “Dat je daar beter af bent, besef je als kind niet”

“Ik weet nog precies hoe laat het was en welke les we hadden toen die twee mannen me uit school hebben gehaald. Ze leken op politieagenten”, vertelt Sharon. “Het was vrijdagnamiddag drie uur. Ik zat in het vierde leerjaar en we hadden computerles. Met de auto zijn we dan naar het huis van mama gereden om wat kleren op te halen. Ik mocht niet uitstappen. Daar hebben ze mijn broertje opgepikt. Hij was thuis. Mama, die op dat moment al gescheiden was van papa, hield ons heel vaak thuis van school.”