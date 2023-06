INTERVIEW. Bouchez houdt opnieuw pleidooi om werkloosheidsuitkering te beperken, maar schoffeert meteen zijn coalitiepartners: “Ouderwetse linkse partijen gijzelen de regering”

‘Prinses’ Lara (3) verliest strijd tegen leukemie: “We blijven een gezin van vijf, voor altijd”

In Nokere is donderdagavond ‘Prinses’ Lara (3) overleden. De kleuter heeft een jaar en drie maand gevochten tegen leukemie. “Je bent thuis overleden in onze armen, bij ons die jou het allerliefste zien”, vertellen de ouders via een post op Instagram.