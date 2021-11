INTERVIEW. Bob Van Den Berghe (51) traint containerjagers: een gesprek over Zuid-Amerikaanse cocaïne, corona en Sky ECC

Hoe operatie Sky zorgde voor de ontdekking van een ware drugsoor­log in onze hoofdstad: minstens acht moorden

November vorig jaar in Molenbeek. Een Albanese man wordt op straat doorzeefd met minstens acht kogels. Hij moest dood, zoveel is duidelijk. De speurders stonden voor heel wat vraagtekens, tot de onderschepte berichten in operatie Sky hen een spoor gaf: een ware drugsoorlog binnen de Brusselse maffia. Een territoriale vete tussen twee clans die al resulteerde in minstens acht afrekeningen, zowel in ons land als in Albanië.

28 oktober