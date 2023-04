INTERVIEW. Björn Rzoska (Groen) verlaat nationale politiek: “Het is me nooit om postjes te doen geweest, maar om de toekomst van de planeet”

Parket roept gedupeer­den op klacht in te dienen na faillisse­ment bouwpromo­tor

Het West-Vlaamse parket roept gedupeerde gezinnen op om een klacht in te dienen tegen de bouwpromotor in Roeselare die failliet ging. Heel wat gezinnen zouden voorschotten hebben betaald en blijven achter met onafgewerkte woningen. Het parket is een onderzoek gestart.