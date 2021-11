INTERVIEW. Biostatisticus Tom Wenseleers: “Omikron kan tot volledig nieuwe pandemie leiden”

Antwerpen Knalbomme­tjes ontploffen in voortuin van woning Bart De Wever: “Dit wordt beschouwd als vandalisme”

De politie van Antwerpen rukte vrijdagavond uit naar de woning van burgemeester Bart De Wever in Deurne. Daar was een luide knal gehoord. Het bleek uiteindelijk om een voetzoeker te gaan. De politie is een onderzoek gestart. “Dat doen we altijd als we melding krijgen van gelijkaardige feiten”, zegt Wouter Bruyns van de politie Antwerpen.

