INTERVIEW. Binnenlandminister Annelies Verlinden wil lessen trekken uit watersnood: “Soms word ik ‘s nachts wakker en denk ik: wat kan ik nog meer doen?”

"Het is té gemakkelijk om voor alles naar Binnenlandse Zaken te kijken. Het is niet mijn bevoegdheid om een stuwdam in de provincie Luik te laten leeglopen, hè." Minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) wil de hele aanpak van de watersnood tegen het licht houden - inclusief het sluiten van de Civiele Bescherming-kazernes. Maar ze wil vooral de blik op de toekomst richten: de heropbouw, zonder taboes. "Het zou ondoordacht zijn om nieuwe huizen te bouwen waar ze nu zijn ingestort."