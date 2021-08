INTERVIEW. Belgische militair die op missie was in Afghanistan: “Is alles voor niets geweest?”

Onderwijs­over­leg hakt morgen knopen door over coronamaat­re­ge­len bij start schooljaar

15:03 Moet in de klas bij de start van het nieuwe schooljaar in september het mondmasker opnieuw op? Dat is een van de vragen waarover Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) zich dinsdag buigt, samen met het onderwijsveld. Op dat overleg hakken ze definitief de knoop door over hoe volgend schooljaar van start gaat, nu de coronapandemie weer in kracht lijkt toe te nemen.