INTERVIEW. Belgische militair die op missie was in Afghanistan: “Duizenden militairen gesneuveld en het lijkt allemaal voor niets”

Gent Man (59) uit Halle overleden na ongeval met kajak aan Baudelo­park in Gent

16 augustus In het water aan Reke is maandagmiddag een dodelijk ongeval gebeurd met een kajak op het water. Een 59-jarige man uit Halle was het water opgetrokken met zijn dochter en 4 honden, toen het ter hoogte van het Baudelopark flink fout ging. De man kon nog uit het water gehaald worden, maar is iets later overleden. Zijn dochter werd opgevangen.