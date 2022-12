INTERVIEW. Bart De Wever strijdbaar na moeilijk jaar: “Zelfs mijn mensen die stevig ter rechterzijde staan, zijn tot in hun ziel gedegouteerd door een Dries Van Langenhove”

“Dit was mijn tropenjaar, ook privé. Hét moment om te stoppen en een ‘Lorinneke’ of ‘Valerieke’ te doen”, geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever toe. “Maar als ik uw lastige vragen hoor, voel ik de irritatie al weer: het vuur dooft niet.” Zo blijkt ook uit dit onverbiddelijke interview: “Vooruit? Dat is achteruit in deze regering. De enige boodschap die de mensen aan de kassa van de supermarkt kregen is: stop ermee en ga thuis zitten.” En ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt enkele vegen uit de pan: “Paul Magnette is zijn huisbaas”.