INTERVIEW. Bart De Wever (N-VA): “Van Grieken leek bereid mensen uit zijn partij te zetten, om mee te besturen”

Gent Spektakel met zwevende kraan aan Belgacomto­ren. “Wij zijn geen cowboys, voor ons is dit een standaard­pro­ce­du­re”

8 januari De ‘bunker’ is al verdwenen, en nu wordt ook het achterste gedeelte van de Belgacomtoren afgebroken. Daarvoor gebruikt Afbraakwerken Van Kempen een wel heel opvallende constructie: een sloopkraan die in een container staat, en 55 meter boven de grond wordt gehouden door een hijskraan. “Dit is in onze sector een standaardprocedure", verzekert zaakvoerder Stany Van Kempen. “Uiteraard is dit perfect veilig én gekeurd.”