INTERVIEW. Bart De Wever: “Ik ben bereid elke drie maanden een drugstest af te leggen. Als signaal”

Brussel Hooligans Anderlecht en Young Boys Bern slaan bekende brasserie kort en klein: 23 Zwitsers bestuur­lijk aangehou­den

Een 30-tal hooligans van Anderlecht en het Zwitserse Young Boys Bern kregen het woensdag om iets voor 21 uur met elkaar aan de stok in brasserie Le Falstaff in Brussel. De ruzie liep uit de hand en de heethoofden begonnen te gooien met het meubilair en ruiten in te slaan. De politie ging over tot de bestuurlijke aanhouding van 23 supporters met de Zwitserse nationaliteit: “We zetten ze desnoods zelf aan de grens af”

25 augustus